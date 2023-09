Kamil Glik ha annunciato tramite i suoi social l’inizio della nuova avventura con il ritorno in Polonia dopo 13 anni

Kamil Glik ha annunciato tramite i suoi social l’inizio della nuova avventura con il ritorno in Polonia dopo 13 anni. Le sue parole:

«Tredici anni fa ho lasciato la Polonia da ragazzino inseguendo i miei sogni. Dopo 13 anni torno nel mio Paese con molta esperienza. Grazie al Cracovia per avermi accettato nella famiglia, io e la mia famiglia abbiamo trascorso il primo giorno in questo club e ci sentiamo a casa in questa città. Sono sicuro che vivremo tanti bei momenti insieme».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG