Glionna: «Scudetto? Lo sapevo da inizio stagione. Le polemiche dopo la partita con la Juventus Women…». Le dichiarazioni della giallorossa

Benedetta Glionna, ex attaccante della Juventus Women attualmente in forza alla Roma, ha parlato a VoceGiallorossa.

SCUDETTO – Sono sincera, per me, ma penso per tutte le ragazze, a parte le cose burocratiche della società, per noi è cambiato poco e niente, perché dal punto di vista dell’atteggiamento, come ci comportiamo, le ragazze più grandi da anni, noi da un po’, ci siamo sempre comportate come professioniste dal primo minuto in cui entri in campo, fino all’ultimo. Per noi ovviamente è un riconoscimento molto importante che aspettavamo da molto tempo. Dal punto di vista pratico non cambia molto. È stato un passo importantissimo a livello mentale questo tipo di riconoscimento.

ANNO GIUSTO PER VINCERE – Se devo essere sincera, l’ho pensato fin dall’inizio. Rispetto all’anno scorso, già dal precampionato e dalla preparazione, vedendo come ci allenavamo, la speranza di provarci c’era già. Quest’anno è stato diverso perché partita dopo partita le abbiamo affrontate nella stessa maniera, il nostro atteggiamento iniziale è stato sempre lo stesso, questa mentalità ci ha portato a fare un cammino del genere. La partita contro la Juventus è stata liberatoria perché ci ha avvicinate di un soffio alla vittoria del campionato, però penso anche a quella vinta 1-0 in casa della Sampdoria oppure l’1-0 al Sassuolo, anche il 3-2 al Parma. Ci sono state tante partite sofferte che però tutte insieme ci hanno portate a fare un cammino del genere.

POLEMICHE – A me è dispiaciuto a prescindere per il contesto. Sono cose che sono uscite dopo la partita, non è stata una cosa di campo dove, quest’anno, in particolare, ce la siamo giocata un po’ di più. Poi in campo ognuno punta sempre a vincere e quindi c’è sempre quell’agonismo e quella rivalità che però finisce lì per quanto riguarda me. In quella squadra ho delle amiche per cui nutro stima e rispetto

