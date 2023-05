Tudor lascia il Marsiglia, Sportitalia: decisione ormai presa. Il tecnico continua ad essere indicato come possibile successore di Allegri

Stando all’indiscrezione riportata da Sportitalia Igor Tudor avrebbe già deciso di lasciare il Marsiglia al termine di questa stagione

Le possibilità di una permanenza per il tecnico croato molto ridotte. Come noto l’allenatore è considerato dai media uno dei nomi caldi per succedere a Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.

