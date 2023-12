Globe Soccer Awards: Giuntoli in lizza per il premio di miglior direttore sportivo dell’anno! Tutti i dettagli

Cristiano Giuntoli rappresenterà la Juventus (ed il Napoli) ai Globe Soccer Awards, evento in programma a Dubai il prossimo 19 gennaio. Il dirigente bianconero è infatti in lizza per il premio di miglior direttore sportivo dell’anno dopo lo Scudetto conquistato in azzurro.

Questi i candidati al premio: Mateu Alemany (Barcellona) Txiki Begiristain (Manchester City) Edu Gaspar (Arsenal) Cristiano Giuntoli (Napoli/Juventus) Monchi (Siviglia/Aston Villa) Thiago Scuro (Monaco).

