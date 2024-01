John Terry, ex bandiera del Chelsea, ha fatto una dedica a Gianluca Vialli dopo il premio alla carriera ricevuto ai Globe Soccer Awards

John Terry, ex bandiera del Chelsea, ha fatto una dedica a Gianluca Vialli dopo il premio alla carriera ricevuto ai Globe Soccer Awards. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Per me è un grande onore essere qui e vincere questo premio. I premi individuali sono fantastici da vincere, ma sono impossibili da vincere senza compagni e senza allenatore. Vorrei dedicare questo premio all’allenatore che mi ha fatto debuttare con il Chelsea, Gianluca Vialli, che è venuto a mancare un anno fa. Luca è stato un manager che ha creduto in me, mi ha dato la mia prima possibilità con il Chelsea e questo premio è per te, Luca».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG