Ruben Sosa ha parlato di Inter-Lazio a Tag24: “Quando si tratta di finali, di gare secche, la Lazio non può essere sottovalutata. Questa squadra è cresciuta tanto e ora sta bene. Quando sono arrivato io veniva dalla Serie B, ma ora è una realtà importante e in una partita da dentro o fuori è difficile individuare una squadra favorita. Sono convinto che Sarri avrà preparato la partita alla perfezione. E’ ovvio che l’Inter sia la squadra più forte, ma questo non vuol dire che sicuramente passerà il turno. Spero però, che quella di questa sera, possa essere una gara bellissima e divertente. Sono due squadre che giocano bene a calcio, chi farà più errori perderà il match”.

“L’Inter è tornata ad essere il grande club che era un tempo. Questa squadra ha un grande allenatore. Ho conosciuto Inzaghi ai tempi della Lazio e so di che persona stiamo parlando. Conosce i capitolini e questa sera i biancocelesti dovranno affrontare una doppia partita: contro la squadra e contro il mister. E’ un allenatore molto preparato, intelligente, ha reso l’Inter ancora più forte. Per lui sarà testa o cuore”.

“Per chi faccio il tifo? Quando giocano contro non perdo mai (ride n.d.r). Sono due club a cui sono particolarmente legato. La Lazio mi ha portato in Italia, siamo passati dalla Serie B alla Serie A e ho segnato tantissimo con la maglia biancoceleste. Poi c’è stato il passaggio in nerazzurro e all’Inter, dove sono stato tre anni e ho vinto la Coppa Uefa. Penso che quella sia stata la squadra più forte con cui ho giocato nella mia carriera. Ho grandi ricordi di entrambe le mie esperienze”.

