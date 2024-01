Globe Soccer Awards 2023, oggi al via la premiazione per quanto riguarda i premi relativi alla passata stagione: programma, orario e premi

E’ tutto a Dubai per la 14ª edizione dei Globe Soccer Awards 2023 in programma stasera nell’iconico Hotel Atlantis The Palm in riva al Golfo Persico. Il galà rappresenta una delle principali celebrazioni dell’eccellenza calcistica internazionale e si propone da anni come autorevole alternativa ai sempre più discussi e contestati Pallone d’Oro (France Football) e The Best (FIFA). Dopo le prime scremature è scesa in campo la giuria di Globe Soccer composta da 28 esperti fra cui spiccano gli allenatori Lippi, Capello, Conte (tra gli altri ex Juve) e gli ex calciatori Figo, Totti, Casillas.

Globe Soccer Awards 2023: orario e dove vederlo

La premiazione avrà inizio alle ore 19,30 locali, ovvero le 16,30 italiane e sarà possibile seguirle in diretta TV su Sky al Canale 202. In alternativa sarà possibile seguirle sull’App dedicata e scaricabile gratuitamente per tutte le piattaforme: Pc, Tablet e Smartphone.

Globe Soccer Awards 2023: tutti i premi

Di seguito tutta la lista dei premi presenti nel gran galà di questa sera:

Miglior giocatore

Miglior allenatore

Miglior Presidente

Miglior Direttore Sportivo

Miglior club maschile

Il talento emergente

Miglior Portiere

Miglior centrocampista

Miglior Agente

Il miglior giocatore per i Fan

Maradona Award

Miglior calciatrice femminile

Miglior club femminile

Miglior giocatore del Medio Oriente

Miglior club del Medio Oriente

Globe Soccer Awars 2023: tutti i vincitori

Maradona Award: Cristiano Ronaldo

Il talento emergente: Jude Bellingham

Miglior calciatrice femminile: Aitana Bonmatì

Miglior club del Medio Oriente: Al Ahly

Miglior portiere: Ederson

Miglior agente: Jorge Mendes.

Miglior direttore sportivo: Cristiano Giuntoli

Miglior centrocampista: Rodri

Miglior club femminile: Barcellona

Miglior club maschile: Manchester City

Miglior giocatore del Medio Oriente: Cristiano Ronaldo

Miglior allenatore: Pep Guardiola

Miglior presidente: Al Mubarak (Manchester City)

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG