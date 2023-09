Le parole di Willy Gnonto, attaccante del Leeds e della Nazionale, sui suoi obiettivi per il futuro. I dettagli

Willy Gnonto ha parlato a SportMediaset del suo futuro con l’Italia.

NAZIONALE – «Sono grato a Mancini per tutte le occasioni che mi ha dato. Il periodo dell’esordio in azzurro è stato il più bello della mia vita. Quei ricordi resteranno per sempre con me, ma adesso sono sicuro di poter migliorare tanto anche con Spalletti, potrà dare un grande aiuto all’Italia. Esordire con la Nazionale era quello più grande, il sogno di tutti i bambini che iniziano a giocare e io ho avuto la fortuna di realizzarlo prestissimo. Però ho tanti altri obiettivi e spero di riuscire a realizzarli tutti nel corso della carriera. È difficile dire dove posso migliorare, penso in tutto. Ho tanti pregi ,ma molti più difetti. So di avere anche tantissimo tempo per crescere e cerco di farlo ogni giorno».

INTER – «Ho visto il derby e mi aspettavo un’Inter così forte. È una delle migliori squadre del mondo, finalista di Champions. Sono contento che abbia vinto. Italiane in Champions? Sono tutte forti, sono sicuro che faranno un buon percorso, speriamo arrivino il più avanti possibile e magari che qualcuna riesca anche a vincere. La più forte in assoluto? Probabilmente il Manchester City, lo ha dimostrato l’anno scorso, ma ci sono tante squadre che possono fare bene, vedremo chi arriverà fino in fondo».

