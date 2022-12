Tutti i dettagli dei gol realizzati da David Okereke, attaccante nigeriano di proprietà della Cremonese ed ex Venezia

Penultimo attacco della Serie A con 11 gol, la Cremonese 2022-23 ha un solo punto di forza in attacco, Okereke, che 5 gol in stagione (3 in campionato e 2 in Coppa Italia) li ha fatti. Il nigeriano è stato richiesto dalla Salernitana, ma i grigiorossi non possono certo fare a meno di lui.

La vivisezione dei suoi gol dice della sua bravura nel gioco aereo: un gol da corner e due da azione sono stati siglati di testa. Ma Okereke ha fornito un contributo anche calciando da fuori area: due delle reti segnate così dalla sua squadra portano la sua firma e quella segnata proprio a Salerno è stata davvero splendida.

L’articolo Goal Anatomy: come segna Okereke proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG