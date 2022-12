Tutti i dettagli e le voci sul futuro di Rafael Leao, attaccante portoghese e stella del Milan. Gli interessi della Premier League

I tifosi del Milan vivranno un Natale sereno, ancor più dopo le recenti parole di Stefano Pioli che ha posto la crescita in Champions League come un obiettivo concreto e possibile. Ma con l’avvicinarsi della sessione di gennaio sarà inevitabile provare una certa apprensione qualora non si risolvesse il nodo Leao. Il rinnovo del contratto non è ancora avvenuto. E se lo scorso gennaio il portoghese era totalmente coinvolto nelle vicende di campo e di rumors ce n’erano stati ben pochi, l’esplosione del campionato scudettato e la sua nomina a MVP della Serie A 2021-2022 hanno portato a vari corteggiamenti, in primis quelli del Chelsea durante l’estate.

Pioli è stato categorico con La Gazzetta dello Sport martedì 20 dicembre: «Nella maniera più assoluta gli consiglio di restare». Aggiungendo un dettaglio non ininfluente: «E poi lo vedo veramente felice. Era qui in vacanza ed ha voluto farci un saluto: non era scontato, è un altro segnale di quanto questi ragazzi stiano bene insieme».

