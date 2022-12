La Lazio può contare sulla grande intesa tra Milinkovc-Savic e Immobile: i due sanno trovarsi in campo: il serbo con gli assist, l’azzurro con i gol

Milinkovic è il sogno (proibito?) di molte squadre, in primis la Juventus. Immobile è la Lazio; per numeri, passato e presente, insostituibilità. Insieme, formano una coppia da anni assolutamente funzionante. Lo si capisce dai gol confezionati in modo molto simile, con Sergej a ispirare con i suoi passaggi e Ciro a trovare gli spazi nel modo più giusto possibile. Sono già 3 i gol in stagione dove i due hanno fatto valere la legge della profondità.

Nella prima giornata di campionato, con un filtrante del serbo e il classico tiro a tu per tu davanti al portiere da parte dell’italiano (Lazio-Bologna). A Genova con la Samp, con addirittura il colpo di tacco a lanciare il bomber. E poi la combinazione meno bella, ma ugualmente funzionante, a Cremona. Era la settima giornata, un po’ di tempo ne è passato. Se i due sapranno riproporsi, e tutto lascia pensare di sì, la Lazio può anche ambire a traguardi importanti.

