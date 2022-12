La top five dei calciatori nati il giorno di Natale, non il giorno ideale per festeggiare il compleanno: tra questi uno gioca in Serie A

Non è esattamente il giorno ideale per festeggiare il compleanno il 25 dicembre, c’è il concreto rischio che ti arrivi un regalo cumulativo o che proprio ti dimentichino. Ecco la top five dei giocatori che sono nati il 25 dicembre e che hanno una certa notorietà.

GARY MCALLISTER – Scozzese, all’inizio degli anni Duemila si fa notare con il Liverpool.

EMMANUEL AMUNIKE – Uno dei trascinatori della Nigeria al Mondiale 1994.

GABRIEL POPESCU – Uno degli elementi chiave della Romania negli anni ’90.

VITOR GOMES – Portoghese, nel gennaio del 2008 arriva al Cagliari dove non gioca mai una partita

WILFRIED SINGO – Esterno ivoriano, nazionale, dal 2019 gioca nel Torino

L’articolo Fate gli auguri a… I calciatori nati a Natale proviene da Calcio News 24.

