L’Inter è tra le big la migliore per approccio alle partite: nessun’altra è altrettanto capace di sbloccare il risultato nei primi 15′

C’è una classifica dopo le prime 15 giornate di campionato che può far riflettere sia Simone Inzaghi che i tifosi dell’Inter. Ovvero: nessuno come i nerazzurri sa partire così bene nelle partite di campionato. Approcci da grande squadra, che spesso riesce a passare in vantaggio se non immediatamente, almeno nel primo quarto d’ora. Una situazione che è successa con Lecce, Cremonese, Udinese, Salernitana e Fiorentina.

In 4 casi su 5 la squadra è arrivata alla vittoria, anche se con percorsi tortuosi (in Puglia e in Toscana). In Friuli, invece, il gol di Barella è stato ribaltato dai padroni di casa. I numeri possono anche essere relativi, ma questi dicono che l’Inter ha grandi potenzialità e già alla ripresa del campionato il big-match col Napoli sarà il banco di prova.

L’articolo Il primato dell’Inter: i grandi approcci proviene da Calcio News 24.

