Vantaggio dell’Inter contro la Pergolettese dopo i primi minuti di gioco. A segno l’attaccante argentino Correa su assist di Bastoni

Vantaggio l’Inter contro la Pergolettese al minuto 19 del primo tempo.

Colpo di tacco di Bastoni per la testa di Correa e palla in rete: 1-0 per i nerazzurri di Simone Inzaghi.

L’articolo GOAL Inter-Pergolettese 1-0, vantaggio nerazzurro con Correa proviene da Inter News 24.

