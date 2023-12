L’esterno sinistro nerazzurro Federico Dimarco ha vinto il premio “Goal of the Month” di novembre per la rete realizzata contro il Frosinone

Per l’Inter stanno arrivando soddisfazioni su soddisfazioni, considerando praticamente la testa della classifica. Ciliegina sulla torta arriva dall’esterno sinistro Federico Dimarco, vincitore del goal del mese.

É di @FDimarco il 𝑮𝒐𝒂𝒍 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒉 di novembre! @cryptocom pic.twitter.com/EJGW8Nz4mR — Lega Serie A (@SerieA) December 7, 2023

Non poteva non essere la rete siglata da centrocampo contro il Frosinone. Come citato in precedenza: una bella ciliegina sulla torta in una gara assolutamente decisiva per la corsa scudetto

L’articolo Goal of the Month di novembre a Federico Dimarco – VIDEO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG