Vincenzo Montella, Ct della Turchia, ha voluto elogiare il centrocampista turco dell’Inter Calhanoglu. Ecco le parole

Vincenzo Montella, Ct della Turchia, all’evento “Euro Mediterraneo”, ha voluto parlare del centrocampista turco dell’Inter Calhanoglu.

«Calhanoglu penso sia il miglior centrocampista in Italia e forse nel mondo. Sorteggio Euro 2024? In queste competizioni è tutto molto complicato, il livello è molto alto e non voglio fare previsioni anticipate. Forse meglio incontrare quelle forti prima che dopo».

