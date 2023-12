Le dichiarazioni del capitano dell’Inter Lautaro Martinez tra maturità durante il Mondiale con l’Argentina e obiettivi in termini di goal

COSA È CAMBIATO IN ME DOPO IL MONDIALE? – «Tantissimo, mi ha fatto maturare. Ho vissuto delle cose importanti per un giocatore, poi quella competizione ti fa crescere sotto tanti aspetti. Sono contento di dare una mano all’Inter».

L’OBIETTIVO GOL STAGIONALE – «Cento (ride, ndr). Mi piacerebbe farne tantissimi, ma l’importante è che l’Inter vinca. Poi sarebbe fantastico aiutarla facendo gol. Voglio migliorare i miei numeri e le mie prestazioni, ogni anno voglio fare uno step».

