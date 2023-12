Il futuro del centrocampista polacco è un rebus: le trattative col suo attuale club sono in stand-by e avvolte da mistero.

Il Napoli dopo aver vinto lo Scudetto sta vivendo una stagione piuttosto interlocutoria che ha già visto un cambio in panchina. Domani sera c’è il big match con la Juventus ma ci sono anche questioni di mercato da osservare; se il rinnovo di Osimhen sembra in dirittura d’arrivo, un alone di mistero circonda quello di Piotr Zielinski.

La ricostruzione

L’ex Empoli ed Udinese è stato molto vicino a lasciare l’Italia per andare in Arabia Saudita come hanno fatto tanti suoi colleghi; il polacco però ha fatto una scelta di cuore ed è voluto restare a Napoli. Zielinski ha rifiutato un contratto da 12 milioni a stagione ma ora serve rinnovare il contratto col Napoli. Quello attuale infatti scade a giugno e le pretendenti sono già pronte a bussare alla porta: attualmente guadagna 3,5 milioni a stagione e la scorsa estate, dopo il rifiuto, sembrava vicino anche il rinnovo a cifre leggermente inferiori. Invece a tutt’oggi del rinnovo ancora non c’è traccia anche se la sua volontà è chiara: vuole restare in Campania.

Derby d’Italia

La Juventus ha bisogno di un centrocampista mentre l’Inter è pronta a fiondarsi nell’eventualità diventi un parametro zero nei prossimi mesi. Il Corriere dello Sport sostiene che in caso di mancato rinnovo l’investimento totale per bianconeri o nerazzurri sarà di 25 milioni di euro netti, 50 circa al lordo: al polacco andrà garantito un triennale o un quadriennale da 5 milioni a stagione di stipendio più altri 5 milioni di commissione agli agenti. Come andrà a finire?

