Le ultime per quanto concerne le formazioni di Inter Udinese. Novità tra Darmian, Cuadrado, Carlos Augusto e Bisseck

Come riportato da Pasquale Guarro, l’Inter contro l’Udinese sta presentando delle novità importanti in termini di formazioni: soprattutto nei confronti di alcuni singoli che addirittura potrebbero partire dal primo minuto.

In ordine. A destra ballottaggio Darmian-Cuadrado nel ruolo di quinto, con il colombiano inizialmente in panca e Bisseck titolare. Per quanto riguarda invece la difesa Carlos Augusto favorito su Alessandro Bastoni (fresco di ritorno).

L’articolo Formazioni Inter Udinese, novità tra i nerazzurri. Bisseck titolare? proviene da Inter News 24.

