I rossoneri in un clima non bello a San Siro non vanno oltre il pareggio contro i liguri.

Il Genoa inizia molto meglio del Milan ed al 4’ si guadagna un rigore per il fallo di Tomori su Vogliacco: dal dischetto Retegui spiazza Sportiello e porta in vantaggio i suoi. I rossoneri reagiscono al quarto d’ora circa col destro a giro di Pulisic che sbatte sul palo; a metà tempo il mancino di Bennacer termina altissimo, il pubblico di San Siro fischia. Poco dopo il diagonale di Reijnders finisce di poco fuori con Martinez che controlla la palla uscire. Alla mezz’ora circa Frendrup prova la conclusione a giro con palla che termina di poco sul fondo; a fine primo tempo Leao si invola sulla sinistra in velocità, si accentra e calcia centralmente, blocca Martinez. Il Milan attacca a testa bassa ma il portiere dei liguri si supera prima sulla botta di Pulisic e poi sull’incornata di Theo Hernandez. Al 46’ Chukwueze crossa per Florenzi che pareggia di testa; 1-1 all’intervallo.

Alessandro Florenzi

La ripresa inizia allo stesso modo rispetto al primo tempo, ovvero con un goal degli ospiti: Vogliacco crossa per Ekuban che insacca di testa. La squadra di Pioli è più lunga rispetto al solito, i reparti sono molto distanti tra loro e c’è molta passività quando la palla ce l’hanno gli avversari. I rossoneri provano subito a pareggiare ma la rete di Chukwueze viene annullata per fuorigioco. Il nigeriano sembra il più in palla e infatti ci riprova con un sinistro a effetto che si rivela però impreciso; dopo l’ora di gioco Theo Hernandez spreca un bel contropiede scegliendo di calciare centralmente invece di servire uno tra Leao e Giroud meglio piazzati. Successivamente Okafor, entrato per un Leao deludente, serve Giroud che a tu per tu col portiere avversario sbaglia clamorosamente il pallonetto. Al 72’ Florenzi crossa per Gabbia che pareggia di testa e 3 minuti dopo Giroud completa la rimonta con un bel diagonale mancino: Milan in vantaggio 3-2. Sembra fatta per la squadra di Pioli ma all’87’ sul cross basso di Thorsby l’autogol di Thiaw fissa il punteggio sul 3-3 finale.

