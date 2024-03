L’ex capitano dell’Atletico Madrid, Diego Godin, ha giocato anche nell’Inter per una stagione.

Diego Godin ha parlato a Mundo Deportivo di come si avvina al big match domani l’Atletico Madrid. “Ha alti e bassi. Ha iniziato molto bene, con una rosa molto equilibrata, ma la realtà di oggi dimostra che è irregolare. L’eliminazione dalla Coppa ha colpito duramente, da tifoso fa più male per come siamo caduti. È un duro colpo per tutti. L’Atletico è passato meritatamente, ma il modo in cui è caduto fa male. Adesso può andare bene in Champions oppure essere dura e difficile”.

Uefa Champions League

Sulla sfida di domani

“La gara con l’Inter? La vedo una cosa incasinata, non sarà facile. Io dico 50% di chance anche se l’Inter ha vinto 1-0, c’è il fattore casa. L’Inter è una grande squadra, è forte nel suo stadio. Ha i migliori numeri difensivi d’Europa, il che dimostra la sua solidità. Giocano insieme da anni, con lo stesso sistema. Da quando sono arrivato, quando c’era Conte, fanno lo stesso gioco. Hanno giocatori decisivi e lo hanno dimostrato all’andata. L’Atlético, anche se non è al meglio, è in Champions League e questo tipo di partite secche ci isola”.

Sul Toro

“Lautaro? Quanto sia cresciuto quel ragazzo è impressionante. Mi ha ricordato Luis Suárez. Gli ho detto ‘Lauti, quando ho iniziato con Luis era simile nell’uso del corpo’, e oggi domina la squadra, è il capitano e quello che fa la differenza. Ha sempre più risorse per definire e segnare gol e fa giocare anche l’Inter”.

