Diego Godin ha parlato alla Gazzetta dello Sport del clima che l’Inter troverà al Civitas Metropolitano di Madrid, casa dell’Atletico. “Io ho giocato un anno nell’Inter e 9 nell’Atletico: tutti sanno dove batte il mio cuore, e la mia analisi diciamo che parte da questo presupposto. Breve introduzione per dire che l’Atletico deve isolare questa gara dal contesto stagionale. Se la consideriamo come parte di un’annata, l’Inter è superiore: ha perso 2 partite contro le 11 dell’Atletico. L’Inter viene da una serie infinita di vittorie, l’Atletico ha perso anche a Cadice. Ma quella di mercoledì sarà un’altra storia: tante volte le partite vengono etichettate come finali, e questo è davvero il caso per l’Atletico. Se non dovesse rimontare il finale di stagione sarà lungo e faticoso, con l’unico obiettivo che resterebbe la difesa del quarto posto. Prospettiva grigia“.

L’ambiente al ritorno

“L’Atletico non può permettersi di allargare il suo orizzonte, deve restringerlo al massimo. E poi appoggiarsi allo stadio, al pubblico, alla sua fame, alla sua storia in Champions. Il Metropolitano sarà una pentola a pressione, i tifosi prepareranno qualcosa di speciale e trasmetteranno fede e calore alla squadra in maniera speciale. L’aspetto ambientale sarà fondamentale. E poi l’Atletico in casa quest’anno ha perso una sola volta: il Metropolitano è un fattore importante e differenziale“.

La ricetta

“L’Atletico deve fare la partita, e ci proverà. Non parlo di dominio del gioco o di occasioni, ma di controllo emozionale, di sensazioni, dell’essere più diretti, verticali, pressare più alto e rubar palla in zone nevralgiche in campo rivale per creare occasioni da gol. L’Atletico non può speculare, deve attaccare la gara“.

