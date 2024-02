Il gol di Acerbi con cui l’Inter è passata inizialmente in vantaggio con la Roma ha scatenato i tifosi della Juve. La rete, infatti, è stata convalidata dal Var nonostante una dubbia posizione di fuorigioco di Thuram.

#MarottaLeague non ce la fanno senza rubare è nel loro dna #RomaInter #acerbi #fuorigioco #ladri #ratti #MiFateSchifo pic.twitter.com/h3FaSGvj9R

Ma non si stancano mai di rubare. Gol di acerbi con due in fuorigioco e per il var tutto bene. E alloraaaaaaaaa

— Fabio (@Fabio53739795) February 10, 2024