Gol Cerri: errore di Colombo, l’attaccante della Juve non perdona e riporta in vantaggio i bianconeri contro il Rimini – VIDEO

E’ di Cerri il gol che ha portato in vantaggio la Juventus Next Gen contro il Rimini al 29′ del primo tempo dell’anticipo della terza giornata di Serie C.

L’attaccante ha segnato a porta vuota dopo un errore del portiere di Colombo, reo di aver respinto di pugno un pallone arrivato da un cross dalla destra mandandolo sui piedi del bianconero. Cerri non ha dovuto fare altro che spingerlo in rete, coordinandosi bene col sinistro.

