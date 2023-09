Inzaghi: «Si diceva che l’Inter si era indebolita. Scudetto? Non faccio previsioni». Le parole in conferenza stampa pre Milan

Inzaghi nella conferenza stampa pre derby col Milan ha lanciato un messaggio alla Juve e alle rivali scudetto.

VINCERE DERBY – «Una vittoria sarebbe un bel messaggio in generale, ma non sto a guardare griglie o previsioni. Qualche settimana fa si diceva che l’Inter si era indebolita per le cessioni fatte e ora dobbiamo vincere l’Europeo nonostante lo giocherà l’Italia, ovviamente è una battuta».

SCUDETTO – «La Serie A ha delle insidie ogni partita e quindi non possiamo fare delle previsioni in ottica futura. Poi avremo una partita ogni tre giorni e quindi avrò bisogno di tutti i giocatori al meglio per giocare bene su più fronti. Doppio impegno? Siamo pronti perché la rosa è completa. Speriamo di fare 57 partite quest’anno e lavoriamo per questo».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE

The post Inzaghi: «Si diceva che l’Inter si era indebolita. Scudetto? Non faccio previsioni» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG