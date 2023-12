L’Inter ha eletto il miglior gol del mese di novembre sponsorizzato da Pirelli: ecco il video che mostra il vincitore del contest

Non c’erano dubbi sul vincitore del titolo come miglior gol del mese di novembre per l’Inter. Ecco il video mostrato dai nerazzurri su Twitter:

Per il mese di novembre è stato molto difficile scegliere i candidati del Goal of The Month Sponsored by @Pirelli Dimarco VS Frosinone

Dima VS Frosinone

Ctrl+C —> Ctrl V

Vedi sopra#ForzaInter #GOTM pic.twitter.com/FlSVXubYcB — Inter (@Inter) December 1, 2023

Ad aggiudicarsi il titolo è naturalmente Federico Dimarco, che ha firmato l’eurogol da centrocampo nel match contro il Frosinone.

