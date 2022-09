Gol Giroud: il francese glaciale. Netto il calcio di rigore assegnato per fallo di mano di Villar

64′ Rigore per il Milan – Il francese colpisce a botta sicura in area. Si oppone Villar con la mano sinistra staccata dal corpo. Fabbri richiamato dal Var assegna il rigore, giallo per Villar

67′ Gol Giroud – Spiazzato Audero. Rigore calciato centrale sotto la traversa

