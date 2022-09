Nella vittoria di ieri del Milan nel derby contro l’Inter tra i protagonisti ancora una volta Giroud. Il francese si è “girato” ancora

Nella vittoria di ieri del Milan nel derby contro l’Inter tra i protagonisti ancora una volta Giroud. Il francese si è “girato” ancora.

Il numero 9 rossonero in due derby giocati contro i neroazzurri in campionato ha trovato 3 gol nella stessa porta, quella sotto la Curva Sud anche questa volta come capitato nel 1-2 della scorsa stagione girandosi e calciando di prima intenzione. Un gol che dà l’occasione ai tifosi rossoneri di replicare l’ormai sfottò ai cugini neroazzurri: “si è girato?”

