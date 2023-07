Lautaro Martinez è tra i bomber che più si sono messi in mostra in Serie A: battuto il capocannoniere Osimhen in una cosa

Se Lautaro Martinez è stato il principale mattatore dell’Inter nel corso di questa stagione, la stessa cosa si può dire di Victor Osimhen col Napoli. Il nigeriano ha vinto la classifica dei marcatori della Serie A ma, in percentuale, ha inciso meno nelle partite disputate in casa. Nel confronto fatto tra di lui, il Toro e Giroud per le reti realizzate tra le mura amiche, i numeri fanno riflettere (qui i dettagli sul confronto tra i tre bomber).

L’attaccante del Napoli ha realizzato più gol in trasferta (14) che in casa (12). Discorso opposto per Lautaro e Giroud. L‘argentino ha chiuso la stagione con 12 reti a San Siro, contro le 9 in trasferta. Ma ad impressionare sono i numeri dell’attaccante del Milan, che ha segnato ben 11 dei suoi 13 gol alla ‘Scala del Calcio’.

L’articolo Gol in casa, Lautaro e Giroud battono Osimhen: i numeri della stagione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG