Frank Kessié, ex obbiettivo di mercato dell’Inter, potrebbe lasciare il Barcellona. La notizia e la replica dell’entourage del giocatore

Sembrava poter essere vicinissimo a vestire la maglia dell’Inter, poi la trattativa tra i nerazzurri e Frank Kessié non è mai decollata (si parlava di uno scambio con Brozovic già a gennaio). Adesso il centrocampista ex Milan potrebbe lasciare comunque il Barcellona. A riferirlo è il Mundo Deportivo.

Il centrocampista avrebbe comunicato ai blaugrana di essere disposto ad andare via in caso di una buona offerta per lui. Sulle sue tracce l’Al-Hilal, che avrebbe già fatto un’offerta. Pronta la smentita da parte del suo entourage, che su Instagram chiarisce: «Abbiamo notato per l’ennesima volta che hai pubblicato notizie infondate riguardanti un nostro cliente. Nostro malgrado, informiamo chi ci segue e soprattutto chi ti segue che non hai mai dato informazioni esatte su Kessie. Eticamente troviamo che è un modo totalmente sbagliato di fare il proprio lavoro. Quindi, per favore, smettila di pubblicare informazioni prive di fondamento e fuorvianti presentate come notizie riguardanti il ​​nostro cliente».

L’articolo Mundo Deportivo – Kessié convinto di lasciare il Barcellona: andrà in Arabia proviene da Inter News 24.

