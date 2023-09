Un gol da favola di Rafael Leao regala il 2 a 0 al Milan contro la Roma: coordinazione e rovesciata al volo per il portoghese

Rafael Leao sigla il gol dello 0 a 2 in Roma-Milan e lo fa in grande stile. Cross dalla destra di Calabria, il numero 10 rossonero non ci pensa due volte e si coordina in rovesciata: pallone che bacia il palo e si infila in rete.

GOAL | Roma 0-2 Milan | Rafael Leãopic.twitter.com/6v9TjGfGzH — VAR Tático (@vartatico) September 1, 2023

Primo gol della stagione per l’attaccante portoghese che porta i rossoneri sul doppio vantaggio, dopo la rete inziale di Giroud su rigore.

