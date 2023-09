Il Milan di Stefano Pioli fa bottino pieno e vince tutte e tre le prime gare del campionato di Serie A: la statistica dei rossoneri

Il Milan di Stefano Pioli non ha intenzione di fermarsi e fa tre su tre in campionato. Numeri impressionanti per i rossoneri in questo inizio di stagione. Battuta anche la Roma per 1 a 2.

Sul profilo Twitter di Opta Paolo si legge: «3 – Il #Milan ha vinto ciascuna delle prime tre gare stagionali per la terza volta negli ultimi quattro campionati di #SerieA: lo stesso numero di volte in cui era successo nei precedenti 29 tornei nella competizione. Avvio».

