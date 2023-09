Il noto giornalista Enrico Varriale si esprime così al termine della vittoria ottenuta dal Milan di Pioli contro la Roma

Attraverso il proprio account Twitter, Enrico Varriale commenta il successo ottenuta dal Milan contro la Roma per 1 a 2.

LE PAROLE – «Grande Milan, resta a punteggio pieno contro una Roma deludente. Gara in discesa con un rigore (il 3° in 3 giornate) di certo discutibile. Pioli legittima la vittoria con una prodezza di Leao. Nel finale in 10 per il rosso a Tomori il gol giallorosso arriva troppo tardi».

