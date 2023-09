Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato a DAZN dopo la partita contro la Roma. Le sue parole

Rafael Leao a DAZN dopo Roma Milan.

RIPENSARE A MILAN ROMA DI GENNAIO – «Era una partita importante. Dall’inizio abbiamo fatto tutto per vincere, abbiamo controllato il gioco, palleggiato bene. Loro han fatto il 2-1, l’ansia arriva ma i 10 rimasti in campo han fatto un lavoro incredibile».

GOL DA SUPERPOTERI – «Sì, l’ho provato da tre anni il gol in rovesciata. Sono contento ma la vittoria è la cosa più importante per mantenere il livello e stare primi in classifica».

STEP DA UOMO-SPOGLIATOIO – «Sono uno in più per aiutare la squadra dentro e fuori dal campo. Chi è fuori anche deve aiutare a vincere la partita, sono molto contento di tutta la squadra».

PENSARE AL DERBY – «Dopo la sosta».

