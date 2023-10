Gol Pulisic, Paolo Casarin, ex arbitro, ha commentato l’episodio che ha deciso Genoa-Milan: ecco come doveva agire il VAR

Intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Paolo Casarin ha parlato così dell’episodio del gol di Pulisic in Genoa-Milan:

«Il Var è ormai indispensabile in tutto il mondo, ma mi chiedo: è una tecnologia adeguata a scoprire quello che l’arbitro non è riuscito a vedere? Altrimenti abbiamo una cosa inutile. Bisogna verificare se le situazioni di ogni campo dove è installato il Var è in grado di risolvere i problemi. Pulisic era circondato da difensori del Genoa, quando ha segnato, nessuno ha accennato a una protesta. L’arbitro ha fatto una cosa umana, neanche i difensori del Genoa avevano identificato qualcosa di irregolare. Il Var doveva sciogliere il dubbio e invece ha alzato le mani».

