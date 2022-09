Ieri sera il Milan ha pareggiato contro il Salisburgo. Tra i protagonisti del match Saelemaekers che ha trovato il primo gol in Champions

Il belga ha siglato il gol del definitivo 1-1, per lui in oltre si tratta della prima rete in Champions

