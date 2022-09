Sono queste le parole del centrocampista francese della Juventus, Adrien Rabiot a JTV dopo la sconfitta contro il PSG.

La mezzala della Juventus, il francese Adrien Rabiot parla così a JTV dopo la sconfitta in Champions League in trasferta contro la sua ex squadra parigina, il Paris Saint Germain finita per 2-1, così le sue parole: “Per me è stata una partita speciale perchè sono tornato a Parigi dopo tanto tempo, ma ero concentrato soltanto sul fare una buona gara. Abbiamo sofferto la partenza del PSG, ma penso anche che abbiamo avuto le nostre opportunità per provare a pareggiarla ed è per questo motivo che siamo rammaricati per il risultato, ma consapevoli del nostro valore.“

Conclude così il calciatore francese: “Concedere in apertura di match quelle occasioni ai nostri avversari ci ha costretto a rincorrere per tutta la partita. Continuiamo a lavorare focalizzandoci sul prossimo appuntamento che ci attende.“

