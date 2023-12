Nel corso di Milan Frosinone ha trovato la gioia del gol anche Fikayo Tomori: ecco il video della rete siglata dal difensore

Fikayo Tomori ha appena trova il gol del 3 a 0 che chiude i conti e sugella la vittoria del Milan contro il Frosinone in questo quattordicesimo turno del campionato di Serie A. Di seguito il video della rete siglata dall’inglese.

FIKAYO TOMORI GOAL FROM JOVIC ASSIST pic.twitter.com/GVXKLLtPYe — Inside Milan (@_InsideMilan) December 2, 2023

Il centrale rossonero arriva in area a ribadisce in porta dopo la sponda di testa di Jovic, su un cross proveniente dalla sinistra. Turati non può far nulla da pochi passi.

