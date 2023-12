Golden Boy 2023, non solo il grande protagonista Bellingham: premiati anche quattro bianconeri. TUTTI i riconoscimenti

Jude Bellingham è il Golden Boy 2023. Nella cerimonia di premiazione protagonisti anche quattro bianconeri.

Chiara Beccari (Juventus Women in prestito al Sassuolo) Best Italian Girl Player Under 21; Cristiano Giuntoli Greatest Challenge of the Year; DaniPitbull (Juventus Dsyre) Italian ESports Golden Boy. Riconoscimento anche per Gatti, che ha ricevuto la Targa Scirea Fair Play.

