Spalletti incorona l’Inter: «Prima in classifica con merito». Le dichiarazioni del CT della Nazionale

Al Gran Galà del Calcio, Luciano Spalletti ha commentato anche la corsa Scudetto che vede protagoniste Inter e Juventus. Le parole del CT azzurro.

SPALLETTI – «È giusto che sia prima in classifica per quello che ha fatto vedere. L’Inter è una squadra matura, anche nei comportamenti fra loro che vedo in campo. Ciò la dice molto sulla costruzione di questa formazione».

The post Spalletti incorona l’Inter: «Prima in classifica con merito» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG