Il Golden Boy si avvicina sempre di più alla fase finale e sono arrivati i 20 finalisti, dove ci sono anche 5 italiani nella lista.

Presenti Miretti della Juventus, Scalvini dell’Atalanta, Zalewski della Roma, Udogie dell’Udinese e Gnonto del Leeds. Cinque giovani italiani in corsa per succedere al vincitore della scorsa stagione Pedri. Il premio stilato da Tuttosport vedrà come 15 novembre il giorno per decretare il vincitore.

