Tuttosport oggi presenterà i nomi dei 25 candidati per il Golden Boy, il prestigioso premio del quotidiano torinese per il miglior giovane Under 21 d’Europa.

L’evento avrà luogo alle ore 17.30 presso il Teatro Cucinelli a Solomeo, appena fuori Perugia. 25 nomi e un grande favorito: Jude Bellingham, l’inglese che dal suo debutto pochi mesi fa al Real Madrid si è già preso la squadra sulle spalle.

