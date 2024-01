Le parole del portiere del Napoli Pierluigi Gollini dopo il match di Supercoppa disputato contro la Fiorentina stasera

Ai microfoni di Mediaset, il portiere del Napoli Gollini ha parlato così dopo il match disputato contro la Fiorentina.

«Una vittoria come questa crea tanta fiducia in noi: abbiamo creato una bella serata per tutti noi e per i tifosi. In una squadra come il Napoli capita di non giocare, ma la priorità è quella di farsi trovare sempre pronti. Mazzarri? Noi diamo sempre il massimo».

