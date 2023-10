Papu Gomez positivo al doping, Allegri risponde così a chi gli chiedeva di tornare a parlare di Siviglia Juve dell’anno scorso

In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha così risposto alle domande sulla positività al doping del Papu Gomez.

SQUALIFICA DI GOMEZ – «Come l’ho presa L’ho presa che ha preso due anni di squalifica…poi andando indietro.. Gli organi di competenza tutelano tutto. Non dobbiamo pensare al Siviglia che è il passato, dobbiamo pensare alla partita di domani e poi in avanti. Guardare sempre avanti è la cosa più importante per cercare di costruire e lavorare nelle migliori condizioni».

