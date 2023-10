Convocati Juve Primavera per il Genoa: Montero senza tre big a Vinovo, la lista UFFICIALE in vista del match di domani

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve Primavera ha reso noto l’elenco dei convocati per il match di domani contro il Genoa, in programma alle 10.30 a Vinovo. Montero senza tre big (oltre al lungodegente Di Biase): mancheranno infatti Anghelè, convocato in Next Gen, gli infortunati Srdoc e Finocchiaro, che ha avuto di recente qualche problema fisico che ha compromesso anche la sua presenza in Nazionale durante la sosta.

Convocati Juve Primavera per il Genoa

1 Vinarcik

2 Martinez

3 Firman

4 Boufandar

6 Domanico

7 Vacca

8 Ripani

9 Biggi

12 Zelezny

13 Turco

15 Savio

16 Pagnucco

17 Giorgi

18 Grosso

19 Scienza

22 Florea

23 Bassino

25 Ngana

27 Scarpetta

28 Owusu

29 Crapisto

30 Fuscaldo

31 Gil Puche

32 Pugno

