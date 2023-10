Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha parlato dopo il successo dei nerazzurri in casa del Torino: le sue dichiarazioni

Marcus Thuram, a Dazn, ha così parlato dopo la vittoria dell’Inter in casa del Torino.

LE PAROLE – «Squadra di grande livello, sono contento di essere qua e poter aiutare la squadra in ogni partita. Io simile a Ibra Bello essere paragonato ad un grande giocatore come Zlatan, spero di fare come lui».

The post Thuram avverte: «Inter di grande livello». Poi si sbilancia sul paragone con Ibra appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG