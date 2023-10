Rabiot Juve, assicurano sul centrocampista francese: l’elogio al giocatore e al lavoro di Allegri su di lui

Paolo Assogna, per Sky Sport, ha così analizzato la crescita di Adrien Rabiot alla Juve.

LE PAROLE – «Rabiot ha compiuto un’evoluzione in Italia con Allegri. All’inizio non si capiva cosa fosse, forse aveva ambizioni da trequartista alla Zidane. Allegri gli ha dato pragmatismo, muscoli e cifra fisica che gli hanno dato una dimensione da centrocampista totale. In questa dimensione, con le qualità che ha, può diventare giocatore da top team europeo».

