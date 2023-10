Antonio Nocerino boccia la nuova Juve targata Massimiliano Allegri: per l’ex bianconero sono solo due i campioni

Antonio Nocerino, a Tv Play, ha così parlato della Juve alla vigilia del match contro il Milan.

LE PAROLE – «Quanti campioni ci sono in questa Juve? Solo Rabiot e Chiesa possono giocare in grandi squadre, mentre gli altri solo in prospettiva. Anche Vlahovic? Sì, può diventare un grosso attaccante. Ho giocato per la Juve ed è pesante, non è come quando giochi in un’altra squadra».

