Goretzka all’Inter? L’indizio che può cambiare tutto sul mercato nerazzurro

Nel mondo del calcio, le trattative e i trasferimenti di giocatori tra i club rappresentano sempre una fonte inesauribile di rumors, anticipazioni e, talvolta, grandi sorprese.

In questo contesto frenetico, il calciomercato dell’Inter sembra procedere con passi calibrati, con lo sguardo rivolto prevalentemente verso l’estate, periodo in cui le squadre tendono a resettare e a pianificare con maggiore libertà la propria rosa per la stagione successiva.

La strategia

L’Inter sta cercando di dare una nuova forma alla squadra, introducendo cambiamenti mirati piuttosto che una rivoluzione totale. Questo implica l’arrivo di nuovi giocatori giovani, ma senza escludere la possibilità di acquisire atleti già affermati che possano apportare valore ed esperienza immediati. La finestra di mercato di gennaio appare tranquilla, ma si preannuncia un’estate di fuoco, con più fondi disponibili e maggiore flessibilità nelle operazioni.

Il caso Goretzka

Tra gli episodi più intriganti di questo scenario c’è la situazione di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco. Il tedesco, nonostante abbia svolto un ruolo chiave per il club negli ultimi anni, pare aver perso la centralità nello scacchiere bavarese. A testimonianza di ciò, Goretzka ha partecipato a 12 incontri di Bundesliga nella stagione in corso, ma la maggior parte delle volte non partendo dall’inizio. Con un contratto in scadenza nel giugno del 2026 e avvicinandosi ai trent’anni, l’estate prossima potrebbe vedere il giocatore dire addio alla squadra tedesca.

Come stanno le cose

Nonostante la qualità indiscutibile di Goretzka, l’Inter sembra guardare in altre direzioni per il rafforzamento della rosa, privilegiando giovani promettenti rispetto a giocatori affermati con ingaggi elevati. Anche il prezzo del cartellino, leggermente inferiore ai 20 milioni di euro, non ha scaldato più di tanto gli animi della dirigenza nerazzurra. Tuttavia, considerati gli ottimi rapporti tra Inter e Bayern, la porta per un eventuale trasferimento rimane aperta, benché la priorità sembri essere rivolta verso altre tipologie di giocatori; è quanto evidenzia Inter Live.

