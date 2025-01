Sparta Praga-Inter, diretta tv, streaming e gratis: dove vedere il match che potrebbe essere decisivo per l’approdo dei nerazzurri agli ottavi di Champions.

L’Inter si prepara ad affrontare lo Sparta Praga in una partita chiave di Champions League.

L’incontro, fissato per mercoledì 22 gennaio 2025 alle ore 21:00 allo Stadion Letná, non è solo un testa a testa calcistico ma si prospetta anche come uno scontro fra strategie, talento e ambizioni.

La classifica delle due squadre e la quaterna arbitrale

Mentre la squadra di Inzaghi si presenta in campo forte di ben 13 punti in classifica, lo Sparta Praga cerca di rivendicare il proprio onore europeo con un bottino ben più modesto di 4 punti. La direzione del match è affidata alla squadra arbitrale spagnola capitanata da Alejandro Hernandez, affiancato dai guardalinee José Naranjo e Diego Sanchez Rojo, con Cesar Soto Grado nel ruolo di quarto uomo.

La situazione

L’Inter, dopo lo scontro con lo Sparta, avrà il compito di ospitare il Monaco a San Siro, mentre lo Sparta Praga si prepara a una trasferta contro il Bayer Leverkusen. Questi incontri potrebbero rivelarsi decisivi per le ambizioni europee dei due club: i nerazzurri cercheranno di terminare la prima fase nelle prime otto classificate, per farlo hanno bisogno di almeno 3 punti.

Gli schieramenti in campo

Le probabili formazioni vedono da una parte lo Sparta Praga schierarsi presumibilmente con un 3-5-2 che vede nel suo organico Vindhal tra i pali, impreziosito dalla linea difensiva di Vitik, Sorensen, Cobbaut e completato da un centrocampo dinamico e un attacco incentrato su Olatunji e Birmancevic. L’Inter, guidata da Simone Inzaghi, risponde con lo stesso modulo dove spiccano Sommer in porta, una difesa solida con Darmian, de Vrij, Bastoni e un centrocampo talentuoso capace di supportare l’affilata coppia d’attacco costituita da Lautaro e Thuram.

Dove assistere alla partita

Sky Sport si conferma la casa della Champions League per la stagione 2024/2025, garantendo agli appassionati totali 203 partite da seguire tra tv e streaming. Per lo scontro Sparta Praga-Inter, gli appassionati potranno sintonizzarsi su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Alternativamente, coloro che preferiscono la flessibilità dello streaming avranno la possibilità di seguire l’evento su Sky Go e NOW, dove sarà sufficiente procurarsi il ‘Pass Sport’ per godere del match. Ci sono poi, come sempre, i numerosi siti delle testate giornalistiche che offriranno gratis la diretta scritta della partita azione per azione.

